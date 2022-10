Italia, Ungheria, Romania: un incontro tra culture, per perfezionare le lingue straniere e rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea. È l’esperienza vissuta dagli studenti del “Lotti-Umberto I” di Andria, protagonisti del progetto “Erasmus +”, assieme ad alcuni loro colleghi di due scuole di Budapest e Craiova.

Prima la visita nella capitale ungherese, dal 29 agosto al 3 settembre; poi in Romania, dal 26 settembre al 1° ottobre: due viaggi alla scoperta dei monumenti e delle tradizioni locali. Infine la tappa nella città federiciana, dove sono stati i ragazzi dell’istituto a “fare da ciceroni” agli studenti stranieri per far conoscere loro le bellezze artistiche del territorio: dal Castel del Monte, alla vicina Trani, per arrivare fino al centro storico di Bari.

Un programma fitto di appuntamenti, con visite anche ad alcune attività produttive locali, e che ha avuto il suo momento clou con l’evento “Calici di Vino”, organizzato nell’antico chiostro del Tecnico Agrario, dove gli ospiti ungheresi e rumeni hanno potuto apprezzare alcune delle eccellenze prodotte dall’istituto, come vino, olio, birra, ortaggi ed olive.

A chiudere il progetto, la visita delle delegazioni di studenti a Palazzo di Città, con un incontro nella sala consiliare. A fare gli onori di casa, il sindaco di Andria, Giovanna Bruno.

Un progetto altamente formativo, che ha permesso agli studenti andriesi di potenziare il loro bagaglio linguistico e culturale.