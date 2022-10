Anche il laboratorio verde Fareambiente di Andria con i suoi volontari che hanno frequentato uno specifico corso di formazione, dopo aver partecipato all’iniziativa della giornata di giovedì 13 ottobre dedicata alla Protezione Civile nelle scuole di Andria e Minervino Murge, sabato 15 ottobre hanno dato il loro contributo di volontari comunicatori per la Campagna nazionale IO NON RISCHIO 2022 organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale con l’allestimento di un gazebo in viale Crispi angolo via Regina Margherita che ha visto anche la partecipazione della sindaca Giovanna Bruno e dell’assessore delegato Pasquale Colasuonno.

L’iniziativa, che ha avuto un ottimo riscontro tra la gente dimostrandosi molto interessata, è consistita nel fare comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile oltre a distribuire pieghevoli esplicativi in materia di terremoto, maremoto e alluvioni. Un modo, spiega il presidente del Laboratorio verde Benedetto Miscioscia, per dare alle nostre comunità quelle necessarie informazioni su come comportarsi in caso di eventi calamitosi sismici o alluvionali per fare un esempio, per prevenire quei rischi che spesso siamo portati a sottovalutare, tenuto conto che il il nostro Paese è ad elevata vulnerabilità come lo dimostrano i vari eventi occorsi, anche recenti come l’ultimo evento calamitoso accaduto nelle Marche per non dimenticare quelli sismici dell’Aquila e delle Marche nel 2016 che vide l’epicentro nel comune di Accumoli e che interessò tra gli altri il comune di Amatrice. Insomma una campagna che spiega come difendersi in caso di terremoto, maremoto e alluvioni alla quale contribuisce anche Fareambiente con i suoi volontari.