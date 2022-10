I dati del bollettino covid di oggi. In Puglia registrati 1.343 nuovi casi a fronte di poco più di 9mila tamponi eseguiti. E’ sempre al provincia di Bari a far rilevare più positività giornaliere, 58 invece nella Bat. C’è una vittima del virus, mentre i ricoveri rispetto all’aumento di ieri oggi sono in discesa di 7 unità: 126 i pazienti in area non critica e 8 in terapia intensiva. Salgono a quasi 13mila gli attualmente positivi.