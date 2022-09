L’Ufficio di Gabinetto ricorda l’obbligo per tutte le Associazioni iscritte all’Albo comunale, di presentare la documentazione necessaria per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno in corso, compilando l’istanza allegata ed inviando la documentazione necessaria a: [email protected] oppure [email protected].

In caso di mancata trasmissione dei documenti richiesti, entro il 30.09/2022, sarà attivato il procedimento di esclusione dall’Albo.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi (dal lunedì al venerdì – ore 9-13) al Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali -(Segreteria Albo delle Associazioni)- (tel.0883/290295) – mail: [email protected] oppure [email protected].

L’adempimento in parola è di particolare importanza perché l’aggiornamento dell’Albo è propedeutico alla costituzione delle Consulte Comunali che avverrà previa convocazione di tutte le Associazioni in regola facenti parte di ciascuna sezione, per l’elezione dei loro rappresentanti.