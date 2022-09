Il ricordo del Sindaco Giovanna Bruno: «Non ho parole per esprimere il dolore per la scomparsa dell’amico Vincenzo. L’ho sentito ieri sera per l’ultima volta, come capitava ogni domenica, dopo che pubblicava il suo racconto domenicale.

Lui, sindaco di questa città in una fase molto travagliata, si è accostato a me tanti anni fa, attraverso il comune legame ad Aldo Moro e al suo pensiero.

Abbiamo condiviso tante cose, a volte nella diversità di vedute e di esperienze differenti.

Ancora ieri, come sempre, inevitabile il passaggio sui suoi figli e sulle sorti di questa amata Città, di cui è custode di storie, ricordi, fatti, tradizioni, sogni.

Caro Vincenzo, so quanto la politica ti ha segnato. So quanta sofferenza ti ha consegnato nel tempo. Me ne hai parlato tante volte. Per questo ho apprezzato ogni momento di più il tuo volere così bene a questa comunità e alla sua gente.

Trova pace, Vincenzo caro, lì dove la Pace è lontana dal giudizio degli uomini»