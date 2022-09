Il Settore Mobilità e Viabilità informa che in occasione delle Feste Patronali con ordinanza dirigenziale n.243 del 13/09/2022, è stato istituito:

il 17 settembre 2022 dalle ore 16.00 – sino a termine processione – il DIVIETO DI TRANSITO e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sul seguente percorso: Piazza San Pio X, Via S. M. dei Miracoli, Via Sant’Andrea, Via Federico II di Svevia, Piazza Manfredi, Via Corrado IV di Svevia, Piazza La Corte, Piazza Duomo;

il 18 settembre 2022 dalle ore 16.00 – sino a termine processione – il DIVIETO DI TRANSITO e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sul seguente percorso: Piazza Duomo, Piazza La Corte, Via La Corte, Via Vaglio, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Porta Castello, Via Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, Via Porta Nuova, Via Manthonè, Piazza Porta La Barra, Via Orsini, Piazza Ruggiero VII, Via Poli, Via Salvator Rosa, Via Vittore Pisani, Piazza Imbriani, Via De Gasperi, Via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II.