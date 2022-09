Mercoledì 14 settembre, a Materia Prima, sarà colei che è stata la protagonista di una delle storie più note di caduta e poi riscatto che hanno riguardato il sistema della giustizia italiano nel recente passato: Ilaria Cucchi. «Sarà un piacere ascoltarla e dividere il palco con lei, come stiamo condividendo questa campagna elettorale tutta in salita e che pure, giorno dopo giorno, si sta rivelando sempre più scalabile. Ilaria Cucchi c’insegna come certe volte, semplicemente, basta non darla vinta alla rassegnazione», si legge in una nota. Sarà presente il candidato alla Camera dei Deputati Sabino Zinni. Inizio alle 20:45 in corso Cavour 150 ad Andria