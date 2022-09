«E le bollette chi le paga?», hanno esordito così commercianti, artigiani, proprietari di locali (e non solo) che questa sera hanno abbassato le saracinesche delle loro attività e si sono ritrovati in piazza Catuma per manifestare contro l’aumento delle bollette che nell’ultimo periodo ha letteralmente messo in ginocchio i loro esercizi.

Qualche giorno fa è nato un comitato spontaneo dopo la scelta di un piccolo commerciante di chiudere il suo bar che non riusciva più a gestire. Un grido d’aiuto, quello dei proprietari di locali che hanno voluto dare un segnale ed esprimere il loro malessere.

«Non riusciamo a chiudere le nostre attività, abbiamo 6-7 dipendenti ed un affitto da pagare, ma per il prossimo inverno sarà veramente dura, chiediamo un aiuto al Governo», questo l’appello dei tanti presenti.