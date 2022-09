È avvenuto intorno alle 12 sulla S.P. 231 nel tratto compreso tra lo svincolo per Via Monte Faraone e quello per Contrara Martinelli, un albero è caduto, probabilmente per un incendio che ne ha indebolito le radici, colpendo una macchina. Illesi i coniugi andriesi che erano a bordo dell’autovettura, una Renault Megane.

Sul posto istituito il senso unico alternato dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale intervenuti per consentire ai Vigili del Fuoco del Comando di Barletta la rimozione dell’albero. Il traffico è stato ripristinato alle ore 13:20.