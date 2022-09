Ci sarà da attendere circa un mese in più per la completa riapertura a doppio senso di via Bisceglie mentre è confermata tra una decina di giorni quella di via Ospedaletto. E’ l’aggiornamento sui lavori di interramento della ferrovia che stanno inevitabilmente avendo delle ripercussioni importanti sul traffico veicolare in città. Al momento le più grosse criticità si registrano su via Barletta unica strada di accesso ed uscita alla città rimasta intatta al momento assieme ad un attraversamento più secondario come via Vecchia Barletta.

Ma con la riapertura delle scuole il rischio di grandi problemi è dietro l’angolo ed allora si sta facendo in gran fretta per riaprire, come da cronoprogramma via Ospedaletto che dovrebbe essere completata tra il 15 e 20 settembre. Già effettuati gli scavi, spostati i sottoservizi, ora si lavora sulla copertura per consentire il transito dei veicoli.

Metà ottobre è invece il nuovo termine previsto per la completa riapertura di via Bisceglie dove ci sono stati problemi per lo spostamento dei sottoservizi. Cavi elettrici e telefonici e tubi dell’acquedotto hanno richiesto molto più tempo del previsto ed allora tutto si è inevitabilmente allungato nelle tempistiche. Al momento il transito è dedicato solo all’accesso alla città. Per i due sensi di marcia bisognerà ancora attendere. Nel frattempo si continua con gli scavi ma soprattutto con la costruzione del basamento necessario all’installazione del nuovo ponte in metallo che consentirà anche un allargamento dell’asse viario.