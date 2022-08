Venerdì sera, Giovanni Vurchio e Sabino Zinni, hanno ufficializzato la Campagna Elettorale congiunta per il Partito Democratico – Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 – per la città di Andria, i Comuni e i Territori circostanti delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con un incontro nel centro storico di Andria, in piazza Sant’Agostino.

«Presente un folto numero di persone – si legge in una nota a firma del PD di Andria – le quali, nonostante il periodo, ferie di ferragosto, si sono dimostrate interessate alle proposte politiche del Partito Democratico. Gli interventi di Giovanni Vurchio e Sabino Zinni hanno sancito e ufficializzato la collaborazione per un OBIETTIVO COMUNE ossia, ideare e costruire INSIEME per raggiungere risultati generali concreti nella: SANITA’, SICUREZZA, LAVORO, ASSISTENZA SOCIALE, ISTRUZIONE, CULTURA, con uno sguardo attento verso i GIOVANI e le nuove generazioni, verso le quali si sono impegnati a impostare un futuro migliore nella Città di Andria, nei Comuni e nei Territori circostanti, su cui poter fondare la loro vita futura».