Respinti i ricorsi di Campobasso e Teramo, la Serie C 2022/23 resta a 60 squadre. Esito di una delle estati più calde per il calcio della terza serie professionistica italiana negli ultimi anni. A mettere la parola fine su una lunga, anche troppo, tiritera legale che ha tenuto con il fiato sospeso centinaia di migliaia di persone tra tifosi, addetti ai lavori e osservatori, è stato il Consiglio di Stato. Che non ha avallato le ragioni del club molisano e di quello abruzzese, che chiedevano la riammissione alla prossima Lega Pro dopo aver a visto la propria iscrizione respinta dalla Covisoc e poi respinto il ricorso al Tar del Lazio. Così come l’ultimo organo di giustizia ordinaria anche il Consiglio di Stato ha deciso di respingere i ricorsi di entrambe le società.

Una decisione che coinciderà di fatto con lo start ufficiale della stagione, in calendario originariamente domenica scorsa – 21 agosto – con la Coppa Italia di categoria, manifestazione il cui inizio è stato poi rinviato a data da destinarsi. Nel pomeriggio di giovedì si terrà il sorteggio dei calendari dei tre gironi, con il campionato che avrà il via domenica 4 settembre. Countdown agli sgoccioli allora anche per i sei club pugliesi – Fidelis Andria, Audace Cerignola, Foggia, Taranto, Monopoli e Virtus Francavilla – e i due lucani – Potenza e Picerno – chiamati a misurarsi con il gruppo C, che include anche realtà blasonate come Crotone, Catanzaro, Avellino e Pescara. La pronuncia del Consiglio di Stato inciderà anche sul calciomercato, con lo svincolo in arrivo per i calciatori ancora sotto contratto con Teramo e Campobasso: due dei pilastri del club molisano nella scorsa stagione, il difensore classe 1994 Alessandro Dalmazzi e il centrocampista classe 1996 Kevin Candellori, sono pronti a firmare il loro nuovo contratto con la Fidelis Andria, dove ritroverebbero l’allenatore Mirko Cudini, con il quale hanno già lavorato a Campobasso e al Notaresco.