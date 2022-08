Come stabilito dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n. 3 del 4 Agosto 2022, la prova preselettiva inerente il concorso in oggetto si svolgerà il giorno 8 Settembre 2022, presso il Palazzetto dello sport di Andria sito in Corso Germania a partire dalle ore 10:00.

La prova preselettiva consisterà in 40 domande a risposta chiusa e multipla inerenti le materie previste dal bando di concorso ed ad ogni risposta esatta sarà assegnato un punteggio pari a +1 (più uno), per ogni risposta errata -0.33 punti (meno 0,33), mentre per ogni risposta omessa un punteggio pari a 0 (zero). La durata della prova sarà di 60 (sessanta minuti). I candidati dovranno:

– presentarsi all’ora stabilita ed essere muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento;

– dichiarare di non essere sottoposti alla misura dell’isolamento domiciliare come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. A tal fine dovranno consegnare apposita autodichiarazione (Allegato A) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00.

– indossare obbligatoriamente i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione, per l’intera durata della prova, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita.

Si precisa che con un’ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, sono state introdotte nuove modalità per lo svolgimento delle prove concorsuali.

La documentazione da compilare, firmare ed esibire per la partecipazione alle prove concorsuali nonché il piano operativo verranno resi disponibili, unitamente al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova preselettiva.

La Commissione stabilisce, altresì, il calendario delle successive prove, previste dal bando, come segue:

PROVA SCRITTA:

Giovedì 15 Settembre 2022, con inizio della prova alle ore 09:00 per la durata di 2 ore e consisterà in 3 quesiti a risposta aperta, attinenti gli argomenti delle materie d’esame atti ad evidenziare la completezza delle conoscenze professionali, unitamente alle capacità di sintesi.

– PROVA ORALE:

Giovedì 20 Ottobre 2022, con inizio della prova alle ore 09:00 e consisterà in un colloquio individuale che avrà lo scopo di verificare la conoscenza delle materie del programma d’esame, accertando altresì la conoscenza della lingua straniera e degli applicativi informatici più diffusi.

Lo svolgimento della prova scritta avverrà nella stessa sede fissata per la prova preselettiva mentre per la prova orale verrà comunicata la sede mediante successiva comunicazione.

La prova scritta e la prova orale si riterranno superate con un punteggio pari o superiore 21/30 mentre per la prova preselettiva sarà superata dai primi 60 candidati in ordine di punteggio più eventuali ex-aequo.

L’avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio – Bandi di Concorso e in Amministrazione Trasparente.