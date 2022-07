Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Gianluca Grumo, consigliere comunale della Lega.

«Secondo informazioni apparse sulla stampa, Riccardo Infante, amministratore unico della municipalizzata Multiservice, avrebbe consegnato nella mani del sindaco Giovanna Bruno le sue dimissioni. Oltre a questo, Infante avrebbe ribadito, a differenza delle rassicurazioni fornite più volte dal sindaco Bruno, che nessuna clausola sociale potrà essere applicata ai nove lavoratori della Publiparking. Ciò vuol dire che al termine del contratto attualmente in vigore tra il Comune e la Publiparking, servizio di pagamento dei parcheggi con strisce blu, il personale non potrà essere assorbito dalla Multiservice e sarà licenziato.

La situazione riteniamo vada affrontata nuovamente e seriamente in Consiglio Comunale, nella Conferenza dei Capigruppo e da parte dell’Amministrazione Bruno. Non è corretto prendere in giro padri e madri di famiglia, così come va anche chiarito il futuro della Multiservice che sembra avere molti punti interrogativi irrisolti. Non vorremmo che, anche in questo caso, si diano false aspettative».