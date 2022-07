Incidente questa mattina ad Andria, in via Canosa, poco prima del tratto ammodernato della Sp2. Per cause tutte da accertare un’auto ed un camion sono rimaste coinvolte in un sinistro. Ferito un 45enne, a bordo della macchina, trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Ha riportato un trauma cranico.