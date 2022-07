Ambiente, viabilità, inquinamento ed alberi: diversi temi che però hanno un comune denominatore come spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Andria, Andrea Barchetta. Se in via Canal si piantano alberi, opera assolutamente importante ed apprezzabile, ma solo in un determinato punto senza curarsi degli altri alberi secchi e degli spazi vuoti nel resto della via – spiega Barchetta – si sta facendo un’operazione singola che non ha uno sguardo d’insieme.

Il problema di via Canal, sollevato nei giorni scorsi da Telesveva, fa il pari con altri interventi che riguardano direttamente l’ambiente come per esempio la centralina che rileva la qualità dell’aria in via Vaccina.

Volti di una stessa medaglia e che hanno un unico comune denominatore e cioè l’ambiente.

