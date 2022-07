È un momento davvero positivo per l’atletica andriese. Proprio nel giorno in cui Francesco Fortunato disputerà la sua gara di 20 km di marca ai mondiali di Oregon, è da poco stata comunicata dal vice direttore tecnico per l’attività giovanile, Antonio Andreozzi, la lista dei 48 azzurri che parteciperanno ai mondiali Under 20 in Colombia. Tra di loro c’è anche il marciatore andriese Nicola Lomuscio.

L’atleta, da poco tornato dai campionati italiani conclusi con un argento, partirà a breve alla volta della Colombia indossando la maglia azzurra per la seconda volta in poco tempo, dopo i Campionati Mondiali in Oman che ha concluso all’ottavo posto a marzo 2022.

«Sono davvero contento di poter chiudere una bella stagione con questa magnifica competizione. Indipendentemente dall’esito finale, porterò a casa un’altra esperienza che mi servirà per il futuro», ha sottolineato Lomuscio in un post sulla sua pagina Instagram.

Le gare si disputeranno dal 1 al 6 agosto e una parte di Andria sarà sulle piste d’atletica di Cali, in Colombia, con Nicola.