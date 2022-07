Il Comune di Andria, per il tramite del Servizio Tributi informa che, nei prossimi giorni, saranno recapitate le bollette di pagamento della Tassa sui Rifiuti – TARI 2022. Gli importi da pagare sono stati determinati in base alle tariffe approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30105/2022 comprensive dell’addizionale provinciale pari al 5%.

Eventuali riduzioni o esenzioni possono essere richieste con le modalità previste dal Regolamento che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale 47/2021, come modificato con Delibera di Consiglio Comunale 12/2022. Con la stessa deliberazione n. 22/2022 è stato stabilito che il versamento della TARI per l’annualità 2022 deve essere effettuato in 3 rate alle seguenti scadenze:

1^ rata: – scadenza 31/07/2022 40% del dovuto

2^ rata: – scadenza 31/10/2022 40% del dovuto

3^ rata: – scadenza 31/01/2023 20 % del dovuto

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento in unica soluzione entro il 31/10/2022 utilizzando il modello F24 precompilato ed allegato all’avviso di pagamento.

Il Comune informa anche che in ottemperanza alle norme emanate per il contrasto della diffusione del Covid 19 e al fine di evitare assembramenti, le informazioni, segnalazioni, gestione delle istanze e dei procedimenti verranno rese con le seguenti modalità:

a) telefonicamente o presso gli uffici, previo appuntamento, telefonando al numero del Servizio Risorse Economiche 0883/290712 attivo il lunedì e martedì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

b) per l’inoltro di istanze e documentazione integrativa utilizzare l’indirizzo di posta certificata: [email protected];

c) per segnalazioni o per specifiche e particolari problematiche inviare mail al seguente indirizzo posta elettronica: [email protected]

Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili al seguente link istituzionale:

1) https://www.comune.andria.bt.it/t-a-r-i/

2) https://www.comune.andria.bt.it/come-fare-per/avere-informazioni-sui-tributi/

3) banner “Portale trasparenza gestione rifiuti urbani” presente nella home page del sito istituzionale https://www.comune.andria.bt.it/