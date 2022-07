Con il via libera alla vaccinazione anticovid per le persone di età uguale o superiore a 60 anni e per le persone con elevata fragilità (quarta dose) la Asl Bat ha organizzato un calendario con gli orari per tutti i dieci comuni della sesta provincia. Le vaccinazioni vengono eseguite presso gli Uffici di Igiene di ciascun comune ed è necessaria la prenotazione presso i Cup, in farmacia o attraverso il Call Center al numero 800.550.177. La vaccinazione è aperta anche a chi deve completare il normale ciclo di immunizzazione.

Ecco il calendario: