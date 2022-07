Scontro questo pomeriggio tra due veicoli in via Canosa. Le cause dell’impatto, violento, sono al vaglio del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria anche se il bilancio è grave: tre feriti tutti in codice rosso all’Ospedale “Bonomo” e soccorsi dal rapido intervento di due equipe sanitarie del 118 di Andria.

L’incidente tra una Fiat Bravo ed un furgoncino da lavoro attorno alle 16,15 nei pressi di una stazione di servizio presente sulla via. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Due feriti viaggiavano a bordo della vettura e si tratta di due giovani di 22 e 28 anni mentre sull’altro mezzo il ferito è un uomo di 60 anni originario della provincia di Potenza.