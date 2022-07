Un doppio guasto su un tratto di linee interrate di media tensione ha provocato un esteso black out questa mattina ad Andria in zona nord. Interessata in particolare l’area attorno alla popolosa via Barletta con un’area ricompresa tra il Quartiere Europa ed il Quartiere di Camaggio. Ed infatti sono circa 1000, tra famiglie e attività commerciali, rimaste senza energia elettrica per diverse ore a partire dall’alba.

Le linee interrate sono gestite da E-Distribuzione ed i tecnici dell’azienda sono immediatamente intervenuti per installare un cavo esterno provvisorio che ha consentito di realizzare un by-pass alle linee danneggiate. Diverse ore di blackout sino a tarda mattinata e tecnici ora al lavoro per riparare i due guasti già individuati.

La causa potrebbe esser attribuibile al caldo che ha portato le temperature, anche del sottosuolo, a livelli di guardia oltre che la maggiore richiesta di energia a causa dei condizionatori. Guasti che negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti anche ad Andria: lo scorso anno, nel mese di giugno, un esteso blackout interessò per alcuni giorni la città con diverse zone al buio per alcune ore del giorno e della notte.

I tecnici, dopo molto lavoro, riuscirono a ripristinare completamente la rete utilizzando anche diversi bypass.