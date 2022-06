Mons. Luigi Renna, Arcivescovo della Diocesi di Catania, cresciuto e formato nella Diocesi di Andria, ieri ha ricevuto per mano di Papa Francesco il Pallio, un paramento liturgico usato nella Chiesa cattolica, la cui consegna avviene in occasione della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, destinato agli Arcivescovi Metropoliti. Un giorno da ricordare per il vescovo nativo di Minervino Murge. Tanta l’emozione nel momento in cui ha incontrato il Pontefice. Anche la comunità di Andria ha festeggiato questo momento simbolico, il primo da Arcivescovo di Catania per Mons. Luigi Renna, attraverso tanti messaggi d’affetto. Il Pallio è costituito da una striscia di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle. Rappresenta la pecora che il pastore porta sulle sue spalle come il Cristo ed è pertanto simbolo del compito pastorale di chi lo indossa.