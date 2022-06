L’associazione socio culturale Ideazione, dopo il gran successo della 3 edizione di Vin/le, ha provveduto a riorganizzare le cariche sociali. Alla guida dell’associazione confermato Antonio Di Gregorio in qualità di presidente, il vice presidente è Salvatore Figliolia, mentre la segreteria affidata a Michele Lorizzo, con ruolo anche di tesoriere. Responsabile della comunicazione e dei social è Simona Di Gregorio.

L’associazione, sin dalla sua nascita, ha puntato a coniugare attività culturali con eventi sociali. Il tutto è stato possibile grazie alle collaborazioni eccellenti tra gli enti del territorio ed i vari partners, che durante questi anni si sono avvicendati.

Fondamentale è l’importanza della sede ubicata in via Vespucci 44 – 46, che in queste settimane subirà lavori di restailing, come presenza tangibile sul territorio, o meglio punto di incontro e confronto tra gli associati e non solo. Certamente non mancheranno nuovi appuntamenti e nuove sorprese targate sempre Ideazione.