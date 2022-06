«Arrivederci Fidelis». Inizia così un lungo post di Vito Di Bari, ormai ex collaboratore tecnico della società biancazzurra, che non sarà riconfermato in questo ruolo. Le strade tra la Fidelis e Vito Di Bari sono apparse subito distanti in realtà a fine stagione dopo la salvezza conquistata ai playout anche se lo stesso allenatore andriese non vuole fare polemica.



«Nel momento del bisogno ho risposto presente senza mai pensare alle conseguenze personali, solo per amore e senso di responsabilità verso la nostra città – scrive su Facebook Vito Di Bari – Nella mia vita non ho mai fatto il mio dovere per ricevere gratitudine o riconoscenza, lo faccio per principio, per me stesso che vivo tutto come una sfida personale da superare e vincere , soprattutto lo faccio per dignità. Fare polemica e avere rancore non è nel mio stile, voglio lasciare da signore ringraziando la società che mi ha dato questa opportunità».

Poi i tanti ringraziamenti: «Grazie allo staff tecnico formato da uomini veri, grazie ai calciatori con i quali ho instaurato un rapporto vero e forte, grazie ai dirigenti e al Ds Logiudice, grazie ai magazzinieri Carlo e Ludovico, grazie a tutto il movimento settore giovanile, grazie allo staff medico, grazie alla stampa per aver capito il momento e remato tutti dalla stessa parte. Infine grazie agli andriesi e soprattutto agli ultras per averci supportato fino all’ultimo secondo sempre e ovunque. Arrivederci Fidelis ti auguro uno stadio pieno sempre come il 14-05-22 per festeggiare qualcosa di grande».