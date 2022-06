Giovedì 16 giugno, alle ore 19.30, presso la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino”- chiostro del Seminario Vescovile – Andria, si terrà la presentazione del libro Giuseppe, Figlio di Giacobbe. L’uomo, la fede (Edizioni Segno 2022).

Dialogano con l’autore Saverio Lorusso: Paolo Farina, dirigente scolastico, e Giovanni Di Benedetto, giornalista.

La storia di Giuseppe non è soltanto la narrazione di un individuo che Dio guida misteriosamente al successo, ma coinvolge tutta la comunità, appunto la famiglia di Giacobbe, che è al centro di tutto il racconto biblico. In questa complessa vicenda Giuseppe appare come una figura esemplare e virtuosa, che nel suo percorso esistenziale matura un’estrema fiducia in Dio, imparando a leggere la propria esperienza e quella dei suoi familiari con gli occhi della fede. Nel corso della narrazione Dio sembra assente, ma in realtà opera senza lasciarsi vedere: solo attraverso la fede si scopre la sua presenza. L’auspicio è che, meditando la storia di questa famiglia, lo Spirito Santo aiuti tutti a scoprire l’opera misteriosa di Dio nelle nostre esistenze e il senso di molti avvenimenti apparentemente incomprensibili che, visti alla luce della fede, acquistano un nuovo significato.

Saverio Lorusso

Nato ad Andria nel 1976, è laureato in scienze infermieristiche. Ha poi conseguito un master come case manager e la laurea in Scienze religiose presso la Facoltà Teologica Pugliese. Sposato e padre di tre figli, esercita la professione di infermiere e con la moglie è membro della Comunità papa Giovanni XXIII e co-responsabile della casa famiglia “Giovanni Paolo II” presso Madonna di Guadalupe – Andria.