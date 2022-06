Convocato per il 9 giugno, di mattina, un tavolo tecnico con i sindaci della BAT, l’assessore regionale alla sanità Rocco Palese, il direttore del dipartimento di salute della Regione Puglia Vito Montanaro, il direttore generale della Asl Bat, Tiziana Di Matteo e il direttore sanitario della ASL BAT, Sandro Scelzi.

«Ringrazio il capogruppo regionale Pd Filippo Caracciolo, per aver promosso questo incontro, facendosi carico delle reiterate sollecitazioni che giungono dal territorio in materia di sanità – spiega il Sindaco Bruno – Non solo il nuovo Ospedale, progetto nevralgico per la sanità nella sesta provincia, sarà il tema dell’incontro ma anche la sanità di prossimità, la riqualificazione delle strutture attualmente operanti, gli ospedali di comunità. Un modo per fare squadra tra noi sindaci, fare fronte comune con la nostra Asl e con la Regione, impegnata costantemente a relazionarsi ai territori. Sarà anche l’occasione per conoscere maggiormente l’assessore regionale e illustrargli sul campo le pulsioni di cui noi sindaci siamo collettori quotidianamente».