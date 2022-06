C’è il Gruppo Dilettantistico Sportivo della Polizia Locale di Andria che nel segno della beneficenza vince il quadrangolare di calcio. Ma c’è anche la squadra della Polizia di Stato che gioca nel segno del collega Giuseppe Volpe scomparso prematuramente a causa di un male incurabile. C’è la squadra degli Avvocati Andriesi che perde in finale ma mette in mostra i tanti sorrisi di una serata in cui il risultato sportivo davvero poco conta. E poi c’è la squadra dell’ASL BT che riunisce dai dirigenti agli ausiliari nel segno dell’azione sinergica per lo sport. Insomma c’è stata tanta solidarietà nella calda serata del “Degli Ulivi” nell’evento organizzato dall’AIL BAT per raccogliere fondo in favore dei malati ematologici del territorio e quelli accolti in Italia e provenienti dall’Ucraina.

Conta poco il risultato finale, conta moltissimo la partecipazione dei cittadini, delle squadre, delle istituzioni e dei diversi ospiti che si sono alternati per allietare il pomeriggio come, per esempio, la giovane cantante andriese Roberta Gentile o i ballerini della Scuola di Ballo “Dance Talent” guidati da Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno per arrivare sino ai Clown Dottori di In Compagnia del Sorriso.

Parte del ricavato della serata è stato consegnato alla Caritas Diocesana di Andria, nelle mani di Don Mimmo Francavilla. Serviranno a dare ancor più manforte alle famiglie più bisognose provenienti dall’Ucraina ed attualmente ospitate ad Andria e non solo.

Le partnership istituzionali, invece, hanno visto coinvolta direttamente anche l’Azienda Sanitaria Locale BT sempre in prima linea quando si parla di sport e sociale.

