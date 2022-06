Una tragica notizia ha sconvolto questa mattina il calcio pugliese. È prematuramente scomparso all’età di 26 anni Pietro Tusiano, calciatore nell’ultima stagione in forza all’Atletico Vieste (campionato di Eccellenza, girone A).

Da qualche mese, l’attaccante dei garganici lottava con un terribile male, che oggi lo ha strappato per sempre all’affetto dei suoi parenti ed amici. La sua migliore stagione, tre anni fa, con il Team Orta Nova. Tusiano ha giocato anche in serie D con la maglia della Fidelis e in Eccellenza con il Martina.

Sulla sua pagina facebook anche la società biancazzurra ha voluto ricordare l’ex attaccante andriese: «Una triste notizia in apertura di giornata per tutto il calcio pugliese ed in particolare per la nostra società. L’intera dirigenza della Fidelis Andria è vicina alla famiglia Tusiano per la prematura scomparsa del caro Pietro. Nella scorsa stagione il giovane calciatore foggiano ha indossato la casacca biancazzurra. Ciao Pietro, la terra ti sia lieve».