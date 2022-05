«Ancora una volta il consigliere comunale Nicola Civita intraprende con il sostegno di alcuni amici una iniziativa di solidarietà a favore della comunità. Congiuntamente all’associazione “Orizzonti” del dottor Angelo Guarriello, nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 maggio, ha partecipato alla raccolta alimentare con lo scopo di sostenere le famiglie di tutta la provincia Bat, che vivono in condizioni di estremo disagio e precarietà.

Promotore di questa iniziativa solidale è stato, insieme al giovane consigliere, anche l’imprenditore Felice Gemiti della Gemitex spa, che in coordinamento con alcune associazioni sportive cittadine hanno abbracciato il progetto promosso da “Orizzonti”, presente sul territorio provinciale ed interprovinciale dal 2008, impegnata quotidianamente su diversi fronti e nelle diverse aree dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.

“Bisogna impegnarsi quotidianamente per arginare il disagio sociale e la povertà che continuano, purtroppo, a segnare profondamente la nostra comunità. Un fenomeno in crescita esponenziale, soprattutto, a causa dell’effetto della pandemia da Covid-19” – dichiara Civita. “Colgo anche in questo caso, l’occasione, per invitare i cittadini ad aprirsi alla solidarietà. Solo così, ovvero lavorando in squadra, possiamo raggiungere risultati concreti e appaganti”.

Ingenti quantità di beni di prima necessità come pasta, legumi, latte, biscotti e altri prodotti confezionati sono stati distribuiti dal sodalizio federiciano alle parrocchie o ad altri enti di volontariato ubicati nella Bat.

“Valorizzare e favorire la cultura della donazione alimentare rappresenta uno dei cardini sulla quale si fonda il mio impegno politico. Si parla di vero sviluppo sociale solo se non lasciamo indietro nessuno. Riconoscendo che la dignità della persona umana è fondamentale. Ciò significa che i bisogni specifici di tutti i segmenti della società devono essere affrontati costantemente, e non solo durante le festività, in modo che possano godere di una crescita inclusiva e sostenibile” – prosegue il consigliere andriese – “Spero che i cittadini o imprenditori locali accolgano il mio appello, poiché solo collaborando insieme si possono stigmatizzare disuguaglianze sociali”.

Si ringraziano inoltre:

– La scuola di danza sportiva “Dance Talent”;

– L’artista Giuseppe Zingaro».