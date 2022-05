Domenica prossima, 29 maggio, si terrà la terza edizione di ANDRIA PEDALA che cade alla vigilia della Giornata Mondiale della Bicicletta. La partenza è alle 10.30 e il punto di ritrovo è l’Oratorio Salesiano, in Corso Cavour.

L’ iniziativa è aperta a tutti: donne, uomini, bambini, anziani. L’obiettivo è sempre lo stesso: #lascialamacchinaacasa e l’invito è per i più restii, che Andria in bici si può fare, ed anzi, si deve fare, vista anche la stagione complicata per il traffico veicolare che si è aperta in città con l’avvio dei lavori d’interramento della ferrovia.

«In tanti ormai – spiega l’Ass. Alla Mobilità, Pasquale Colasuonno,- si sono convinti della convenienza di spostarsi in bici, adesso facciamo un passo in più: ciascun andriese ormai consapevole convinca un suo amico che ancora non lo è a unirsi a noi per ANDRIA PEDALA. Una volta iniziato non si torna più indietro. Spargete la voce e ci vediamo domenica!».

Nella foto la pettorina – indossata dal Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, dall’Assessore alla Mobilità, Pasquale Colasuonno e da un giovane volontario aspirante ciclista, Fabio Accavone, – che verrà distribuita a tutti i partecipanti domenica prossima.