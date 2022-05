«Anche la città di Andria, con il suo Capogruppo consiliare, il direttivo cittadino, un nutrito numero di militanti, simpatizzanti e la preziosa risorsa dei giovani azzurri, sarà presente alla manifestazione nazionale di Forza Italia, dal titolo “L’Italia del futuro – la Forza che unisce”, che si terrà, nei giorni 20 e 21 maggio, a Napoli».

«Dopo il successo di Roma, FI ha messo in programma un altro incontro, dedicato al “Futuro dell’Italia”, nella più importante Città del Mezzogiorno, quel Mezzogiorno per il quale, proprio FI si è spesa più qualsiasi altro partito nella storia dell’Italia unita. L’incontro, tuttavia, sarà occasione per riaffermare, a gran voce, che l’Italia è unica, dove, se si deve ripartire, bisogna saperlo farlo assieme, da Nord a Sud. Nella kermesse partenopea – aggiunge la capogruppo di FI Andria Fracchiolla – vi sarà la possibilità di ascoltare il presidente Berlusconi, che parlerà della situazione attuale del nostro paese e delle sfide che ci attendono per il prossimo futuro. Una strada ancora lunga e difficile, aggravata dalla situazione internazionale, che rende più complicata la flebile ripresa post Covid, al fine di offrire una prospettiva unitaria al paese, del mondo dell’impresa, della cultura e della ricerca».

«Un appuntamento importante di crescita e confronto, anche per la comunità militante andriese – conclude la Fracchiolla – che in questi anni, nonostante le difficoltà, non ha mai fatto mancare il proprio contributo, in termini di idee e proposte politiche, con coerenza, passione, militanza ed entusiasmo, così da non far mai ammainare la bandiera di FI nella città di Andria».