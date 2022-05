Curva dei contagi stabile e sensibile calo dei ricoveri a fronte di altri 9 decessi a causa del virus. Sono questi i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione sulla pandemia Covid in Puglia che fa registrare 2.599 nuovi casi su oltre 17 mila test effettuati e 9 morti che porta a 8.386 il conto delle vittime dall’inizio della pandemia.

I nuovi contagi sono stati rilevati per lo più nella provincia di Bari che ne conta 873, segue la provincia di Lecce con 572, quella di Taranto con 423 e quella di Foggia con 308. Chiudono la provincia di Brindisi e la Bat rispettivamente con 246 e 142 nuovi casi. Continua a migliorare la situazione negli ospedali pugliesi. Al momento sono 483 le persone ricoverate in area non critica, -15 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 23 i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive, -3 nelle ultime 24 ore. Non si arresta la discesa delle persone attualmente positive in Puglia che sono 90.905, nella giornata odierna infatti sono stati registrati 3.123 negativizzati.