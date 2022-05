Grave incidente in serata ad Andria, precisamente in viale Virgilio. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente nei pressi del mercato della frutta. Il giovane centauro, un 21 enne, è rimasto ferito gravemente. Soccorso da una equipe sanitaria del 118, è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo”. Illesa la donna al volante dell’auto. Sul posto Carabinieri e Polizia Locale.