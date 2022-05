E’ di due persone ricoverate in gravissime condizioni, dodici complessivamente coinvolte e diverse auto distrutte, il bilancio drammatico di un incidente stradale accaduto questa notte, attorno all’una, sulla SS170 tra Andria e Barletta. Tutta da chiarire la dinamica che ha portato al sinistro: da una primissima ricostruzione, comunque, un’autovettura utilitaria avrebbe imboccato per errore la strada statale a scorrimento rapido contromano dallo svincolo per la borgata barlettana di Montaltino. In quel momento sono sopraggiunte almeno altre due vetture con cui vi è stato l’impatto frontale.

Dall’utilitaria è stata sbalzata fuori una giovanissima di 23 anni di Barletta sottoposta d’urgenza ad un intervento chirurgico al “Bonomo” dove è attualmente ricoverata. Stessa sorte per un giovane 32enne sempre di Barletta. Entrambi sono in prognosi riservata e lottano tra la vita e la morte. Gli altri feriti sono stati trasferiti in diversi nosocomi della zona tra cui Barletta e Bisceglie sino a Bari con diversi codici rossi. Una serata drammatica in cui sono state impegnate ben sei equipe sanitarie del 118, quasi tutte quelle disponibili nella BAT. Tre quelle inviate da Andria, assieme alle postazioni di Barletta, Trani e Canosa. Importante l’impegno anche dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre alcuni dei feriti dalle lamiere delle vetture. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale che ha terminato i rilievi solo questa mattina con il traffico deviato sulla complanare per diverse ore.