Nella mattinata di martedì gli studenti delle classi quarte e quinte dell’IISS “G. Colasanto” di Andria, su invito degli Assessorati alle Bellezza e al Futuro del comune di Andria, hanno partecipato all’incontro con Daniele Cassioli, atleta paralimpico specializzato nella disciplina dello sci nautico.

Grazie alle sue doti empatiche, Daniele Cassioli ha messo in evidenza quanto la sua determinazione e la sua forza di volontà siano state decisive per superare barriere fisiche e culturali legate alla disabilità. Ma ciò che ha reso e continua a rendere Daniele Cassioli un vero campione è la sua dedizione agli altri: il suo impegno nell’aiutare bambine e bambini con disabilità nell’esercizio sportivo è ciò che meglio di tutto concretizza il valore inclusivo e aggregante dello sport. Un appuntamento che da un punto di vista educativo non poteva non essere accolto dalla comunità scolastica e dal dirigente Cosimo Antonino Strazzeri, sempre molto attento alla collaborazione interistituzionale per arricchire i momenti di confronto e crescita a favore degli studenti e delle studentesse.