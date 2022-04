Pubblichiamo di seguito una nota a firma del Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, con un resoconto su quanto deciso ieri sera durante il consiglio comunale.

«Via libera della giunta alla individuazione di un’area per consentire alla Provincia di realizzare, a suo esclusivo carico e spese, la nuova sede dell’istituto scolastico PSIA.

A breve il passaggio conclusivo in Consiglio comunale.

Via libera della massima assise alla cessione a titolo gratuito di un’area per la realizzazione della nuova tenenza della Guardia di Finanza, a costo zero per l’Ente. Continua l’impegno concreto di questa amministrazione e della sua maggioranza sui temi della sicurezza, che passano anche dalla dignità dei luoghi in cui le Forze dell’Ordine esercitano quotidianamente il loro lavoro.

Anche altre le delibere licenziate, mentre quella sul regolamento PIP subisce solo un breve rinvio tecnico, concordato da tutti i gruppi politici, attesa pure la presentazione in aula di tanti emendamenti. Andiamo avanti».