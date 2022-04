Borrelli sfrutta al meglio un lungo lancio per i padroni di casa, la traversa dice di no a De Marino, nuovamente, per gli ospiti. Finisce 2 a 1 per il Monopoli, una sfida importante soprattutto per i padroni di casa, ma un match con poche emozioni in cui la Fidelis non sfigura ed anzi ci prova soprattutto con i calci piazzati e può recriminare per l’ennesimo legno di una stagione davvero sfortunata da questo punto di vista. Una classica tra i derby pugliesi sia in serie D che tra i professionisti: diciannovesimo incontro in cui però al “Veneziani” gli andriesi sul campo non hanno mai vinto a partire dal ’71. E’ una vera e propria rivoluzione quella dello staff tecnico andriese che sceglie di modificare tutti i protagonisti in campo rispetto al pari con il Monterosi. Squalifica per l’ex Riggio, in attacco torna Di Piazza titolare con Sorrentino-Gaeta e Tulli alle sue spalle. Spazio al tandem Bortoletti-Bolognese, pochissimo impiegati nel corso della stagione, nel cuore del centrocampo. Benvenga spostato sulla sinistra. Per il Monopoli, invece, esordio per Guido in porta e ci sono anche gli ex e cioè Piccinni a centrocampo e Grandolfo-Starita in avanti nel 3-5-2 studiato da Colombo.

E proprio Piccinni ci prova dopo neanche 4 minuti con un tiro che finisce di poco alto sulla traversa. Ci mette un po’ la Fidelis ad organizzarsi in campo e la prima azione pericolosa arriva da sinistra con il cross profondo di Benvenga che Mercadante, già staccato per lui il tagliando delle 200 presenze con la maglia biancoverde, tocca di testa e per poco non si trasforma in autogol a Guido praticamente battuto. Ma dal primo calcio d’angolo del match per la Fidelis ne vien fuori una rapida ripartenza per i padroni di casa che, prima conquistano il corner dall’altro lato e poi, sugli sviluppi, trovano il vantaggio: il solito Viteritti, suoi i palloni più pericolosi, serve al centro per il perfetto stacco di testa di Piccinni lasciato colpevolmente troppo solo dai difensori andriesi. Il tocco è preciso e non lascia scampo a Vandelli. Il capitano del Monopoli esulta ma poi chiede anche scusa ai suoi ex tifosi. Per lui quattro anni ad Andria ed oltre 100 presenze con una promozione conquistata dalla Serie D alla Serie C. La Fidelis non riesce a riorganizzarsi ed il possesso palla si rivela sempre piuttosto sterile. Il Monopoli, invece, sfrutta la rapidità di Guiebre per ripartire in velocità come poco oltre la mezz’ora quando l’esterno del Burkina Faso serve al centro per Grandolfo il cui tocco è a lato di un soffio da ottima posizione. Ma sono i calci piazzati a creare i pericoli più importanti anche nel finale di tempo. Prima è Arena a colpire di testa tutto solo su di un corner, palla altissima. Poi, dall’altro lato, è Benvenga a trovare il pari sul cross preciso di Tulli su schema da calcio d’angolo. L’eclettico capitano biancazzurro, impiegato oggi per la prima volta a sinistra e già arrivato a superare le 50 presenze in maglia Fidelis, trova il terzo gol stagionale nonostante i tanti problemi al ginocchio in stagione. Il gol sblocca i biancazzurri in fase offensiva dopo cinque turni di digiuno.

In parità il primo tempo mentre subito Novella in campo per Colombo e Monopoli all’assalto del quinto posto in classifica. Starita, dopo dieci minuti, ha la palla buona con un tiro dal limite deviato ma Vandelli è bravo a respingere con i piedi. Spingono i padroni di casa e praticamente dieci minuti dopo la rovesciata di Bussaglia mette in movimento Starita che si fa anticipare da De Marino in corner. Ed è sempre Bussaglia a sfiorare il vantaggio con un tiro preciso e potente che Vandelli devia con un grande intervento. Sempre l’estremo difensore ospite è il protagonista sulla girata di Starita nel cuore dell’area. Palla bloccata in due tempi e Monopoli ancora vicino al vantaggio. Gol del raddoppio che arriva però quasi allo scadere grazie al preciso lancio di Mercadante che Borrelli, tutto solo, deve solo spingere alle spalle di Vandelli incolpevole nell’occasione. Ottavo gol stagionale e ci riprova in pieno recupero l’attaccante monopolitano quando a tu per tu con Vandelli vince il duello l’estremo difensore ospite. La Fidelis però si getta in avanti alla ricerca del pari e, in pieno recupero dal terzo calcio d’angolo a favore del match, arriva l’incredibile traversa di De Marino a Guido battuto. Sulla prosecuzione dell’azione è poi Gaeta a calciare alto da ottima posizione. E’ la parola fine sulla gara. Il Monopoli ricomincerà i playoff domenica prossima al “Veneziani” contro il Picerno mentre per la Fidelis cammino che riprenderà tra due settimane al “Torre” di Pagani per i playout. Due sfide che varranno la stagione biancazzurra.