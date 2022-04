Andamento stabile dei contagi giornalieri, ricoveri in discesa e attualmente positivi in leggera risalita. E’ questo il quadro della pandemia Covid in Puglia dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino epidemiologico che fa registrare 5.803 nuovi casi su quasi 29 mila test effettuati, e purtroppo altri 9 decessi. Un terzo dei nuovi contagi è stato rilevato nella provincia di Bari che ne conta 2.025, segue la provincia di Lecce con 1.112. Numeri più bassi negli altri territori: 861 nuovi casi nel tarantino, 732 nel foggiano, 639 nel brindisino e infine 342 nella Bat.

Buone notizie arrivano sul fronte ospedaliero, continua infatti a scendere il numero dei ricoveri: sono infatti 581 le persone ricoverate in area non critica dove si registrano un -8 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 35 i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive, – 2 nelle ultime 24 ore. Continua invece a salire il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono oltre 103 mila e 500, mentre sono 4.659 i guariti registrati nella giornata odierna.