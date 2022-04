“Finalmente!” Un urlo di soddisfazione sale da tutti i donatori AVIS della Comunale di Andria che hanno visto ripristinata l’originale splendore della fontana commemorativa donata alla Città nel 2011 che, nel corso del tempo, all’interno della Villa Comunale, era diventata luogo di degrado e di accumulo di sporcizia a causa dell’incuria e degli atti di vandalismo di chi non pone attenzione alla tutela del bene pubblico, nonostante l’impegno costante dei preposti alla sua manutenzione. Numerose e ripetute erano le richieste dei cittadini donatori perché si ponesse rimedio alla situazione di degrado che, soprattutto nell’ultimo periodo, si rifletteva polemicamente anche nei confronti della nostra Associazione che ripetutamente ha rappresentato la situazione all’Amministrazione Comunale che, con continuità, ha provveduto a porvi rimedio sino all’intervento radicale disposto ed effettuato nei giorni scorsi che ha ripristinato l’originale bellezza della nostra fontana AVIS che può ritornare ad essere motivo di vanto e orgoglio per l’intera comunità cittadina, grazie al forte significato simbolico e comunicativo che rappresenta: un cuore nella sua forma anatomica dal quale emergono quattro zampilli, come i gruppi sanguigni, che proiettano con forza l’acqua nella coclea centrale che incarna la funzione dell’Avis come centro di raccolta sangue, dalla quale numerosi ugelli restituiscono il liquido al cuore. Il tutto a rappresentare il ciclo dell’atto nobile, solidale, volontario e gratuito della donazione del sangue.

Pertanto, a nome di tutti i donatori di AVIS Comunale Andria, il Consiglio Direttivo rivolge il più sentito ringraziamento e plauso all’Amministrazione Comunale di Andria nella persona del Sindaco Giovanna Bruno per quanto ha fatto per ripristinare lo stato originale dell’opera, nella speranza che lo stesso rimanga tale il più a lungo possibile.