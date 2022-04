È l’evento più importante dell’anno anche per i Testimoni di Geova, in grado di richiamare centinaia di migliaia di partecipanti. L’anno scorso vi hanno preso parte oltre 500mila persone solo in Italia ed oltre 21 milioni in tutto il mondo, con un aumento di quasi il 20% rispetto al 2020. Parliamo della commemorazione della morte di Gesù Cristo, celebrata una volta l’anno dai Testimoni di Geova. L’appuntamento di questo 2022 è fissato per la sera del 15 aprile, dopo il tramonto, secondo le indicazioni riportate dai Vangeli. La Commemorazione si apre e si chiude con un cantico, seguito da una preghiera pronunciata da un ministro dei Testimoni di Geova. La parte principale dell’evento è un discorso che mette in risalto il valore della morte di Gesù e spiega come possiamo trarre beneficio da quello che Dio e Cristo hanno fatto per noi. Un momento particolarmente atteso anche nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove si annuncia che vi prenderanno parte circa 3.500 persone. Dopo due anni segnati dal distanziamento e dalle chiusure, a causa della pandemia di Coronavirus, l’evento per la prima volta sarà celebrato in modalità ibrida. Seguendo il protocollo concordato con il Governo, tutti i luoghi di culto saranno gradualmente riaperti a piccoli gruppi di presenti. Ma per chiunque non possa prendervi parte di persona, potrà unirsi alla commemorazione anche in videoconferenza, attraverso la piattaforma Zoom. L’ingresso agli eventi è gratuito e non è richiesta alcuna registrazione. Le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito dei Testimoni di Geova jw.org.