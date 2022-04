Contagi giornalieri in picchiata, stabili gli attuali positivi mentre i ricoveri si confermano in leggero calo. Questo è il quadro attuale della situazione Covid in Puglia. La foto più recente della pandemia è quella scattata, come di consueto, dall’ultimo bollettino epidemiologico della Regione che oggi, lunedì 11 aprile, segnala 1.859 nuovi casi accertati, a fronte di 17.171 tamponi analizzati.

Oltre un terzo dei casi odierni è stato rilevato nella provincia di Bari, che conta altri 702 contagi, seguita da Lecce con 422, Foggia 238, Taranto 179, Brindisi 163, e poi dalla Bat con 134 nuovi casi, ai quali si aggiungono quelli di 18 residenti fuori regione e 3 di provincia in via di definizione.

Alla luce degli ultimi dati, la somma complessiva dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia di Coronavirus, sale a quota 975.598. Si allunga purtroppo anche l’elenco delle vittime, con altri 9 morti in 24 ore e che portano il totale dei decessi a 8.079.

Buone notizie sul fronte ospedaliero, con il numero dei ricoveri in leggera ma costante diminuzione. I pazienti Covid che si trovano nelle strutture sanitarie regionali sono in tutto 688, di cui 649 in area non critica e 39 in terapia intensiva.

Salgono invece, seppur di poco, gli attualmente positivi che oggi sono in tutto 107.848. Ben più consistente l’aumento dei negativizzati, che fanno un altro balzo in avanti rispetto a ieri, raggiungendo la cifra complessiva di 859.671, con oltre 1.800 guariti nelle ultime 24 ore.