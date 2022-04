Un terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro ad Andria. Il sisma a 10 chilometri a sud della città federiciana è stato registrato alle ore 5,04 ad una profondità di 25 chilometri.

Non è una novità per il territorio che l’8 gennaio 2020 avvertì un’altra scossa di uguale magnitudo ma con minore profondità in contrada Pandolfelli sempre verso il Castel del Monte così come oggi.