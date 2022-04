Il Grande Progetto di interramento della Ferrovia nell’abitato di Andria entra nel vivo: lunedì ci sarà la formale consegna del cantiere alla ditta dopo l’approvazione del progetto esecutivo arrivata venerdì scorso da parte di Ferrotramviaria. Da gennaio 2021, tuttavia, non si è stati fermi bensì le attività preparatorie di cantiere sono proseguite più o meno senza sosta. Ora però partono formalmente i 574 giorni previsti per la realizzazione dell’opera. Giorni che, ovviamente, potrebbero subire degli slittamenti ma che entro la fine del 2024 dovrebbero veder conclusa l’opera che comprende 3 chilometri di tracciato ferroviario interrato nell’abitato di Andria per lavori da oltre 60 milioni di euro ed oltre 500 metri completamente tombati. Nel progetto esecutivo, come ci spiegano dall’Amministrazione Comunale, sono state già accolte alcune modifiche ed integrazioni chieste dall’ente che nel frattempo dovrà cercare di procedere celermente per integrare l’interramento con i progetti cosiddetti PINQUA per cui il Comune risulta vincitore già di 45milioni di euro. Obiettivo sarà quello di migliorare soprattutto la viabilità sfruttando al meglio una ricucitura urbana non solo nella parte più centrale della città ma anche con maggiori attraversamenti nelle zone più periferiche. Nei prossimi giorni ci sarà anche un sopralluogo con tutti gli enti coinvolti nel progetto.