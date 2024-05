Valeria Di Bari, imprenditrice nel settore agroalimentare (Confindustria Bari e Bat), è stata eletta oggi presidente della neocostituita Consulta dei Giovani Imprenditori della Camera di Commercio di Bari. Eletti anche i vicepresidenti: Francesca Di Done, imprenditore luminarista (Confartigianato) e Donato Mercadante (vicario), imprenditore agricolo (Coldiretti).

La Consulta è composta da rappresentanti giovanili dei Giovani Imprenditori delle associazioni di categoria rappresentate nell’ambito della Camera di Commercio di Bari. È istituita con lo scopo principale di affrontare le problematiche relative all’imprenditoria giovanile, presentando alla Camera di Commercio di Bari proposte e iniziative finalizzate al suo sostegno e implementazione. Ma anche di attivare il dialogo con le altre istituzioni del territorio sulle tematiche inerenti ai giovani imprenditori di tutti i settori economici.

“Sono onorata di rivestire questo ruolo – ha detto la neoeletta presidente Valeria di Bari – sia come occasione di crescita personale che di crescita collettiva di noi giovani imprenditori sul territorio. La Camera di Commercio di Bari promuove gli interessi generali di tutte le imprese e con la neocostituita Consulta giovanile si attiverà uno scambio proficuo di vedute e di progettualità nell’interesse dei giovani imprenditori ma anche di tutti coloro che abbiamo intenzione di diventarlo. La mia esperienza in Confindustria mi ha insegnato il valore dell’associazionismo, la sua forza e quello che insieme si può esprimere per raggiungere obiettivi di sviluppo comuni. Creeremo valore, faremo rete nell’interesse e a beneficio a tutti i giovani imprenditori”.

Alla neopresidente e a tutti i componenti della Consulta sono stati formulati i complimenti e gli auguri di buon lavoro della presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie.

Oltre alla presidente Di Bari e ai vice presidenti Di Done e Mercadante, sono componenti della Consulta: Donato Notarangelo (Confindustria Barie Bat), Raimondo Manocchia e Francesco Massaro (Confapi Bari Bat), Giulia Pascale e Michele Sgaramella (Confcommercio Barie Bat), Francesco Fiore e Angela Rita Gelao (Confesercenti Bari), Natalia Bartolomeo e Riccardo Augusto Lantano (CIA Bari e Bat); Giuseppe Di Niso e Giampaolo Lovaglio (Confagricoltura Bari); Massimiliano Dell’Olio (Coldiretti Bari); Carlo Misceo (CNA Bari); Michele Lovecchio (Confartigianato Bari); Silvia Albergo e Debora Potenzieri (A.N.I.T.A. Puglia); Gaia Inglese e Annachiara Lorusso (Confcooperative Bari-Bat).