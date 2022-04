E’ la classica gara da dentro o fuori per la Fidelis Andria che domani al “Degli Ulivi” affronterà, nella quartultima giornata di Serie C, il Messina. Formazione siciliana che giunge in Puglia forte dei sette punti di vantaggio sugli andriesi e con la possibilità di allungare ulteriormente sino alla non disputa dei playout. Per i biancazzurri imperativo fare risultato, invece, per assicurarsi almeno gli spareggi per non retrocedere ed avvicinare di gran carriera il gruppone davanti. Insomma una partita da dentro o fuori come ha ribadito il collaboratore tecnico Fidelis Vito Di Bari in conferenza stampa.

14 punti in quindici gare nel girone di ritorno frutto di sei sconfitte, sette pareggi e due vittorie. Dodici le reti subite ma da due gare nessun gol incassato e soprattutto in una sola occasione due reti al passivo. Numeri di una Fidelis che di contro avrà un Messina che ha collezionato 22 punti nel girone di ritorno frutto di sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Più gol segnati ma anche più gol incassati. La differenza tra le due squadre sta soprattutto in questi numeri.

Non sarà ancora al completo la Fidelis con lo staff tecnico che dovrà rinunciare agli infortunati Tulli e Di Piazza oltre all’ultimo stop di Carullo che non sarà del match come Bonavolontà squalificato dopo il giallo a Bari. Il Messina è una vera e propria bestia nera in realtà per l’Andria al “Degli Ulivi”. Nei tre precedenti i siciliani hanno vinto sempre per uno a zero così come nell’ultimo precedente nell’aprile del 2017. Nel vecchio Comunale andriese, tuttavia, domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni con la giornata biancazzurra che ha riscosso un buon successo tra i tifosi Fidelis per questo importante match con inizio alle 17,30.

Il servizio completo su News24.City.