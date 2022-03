Sono 2.791 i nuovi casi di covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore a fronte di 23.400 tamponi analizzati. Il tasso di positività è del 12%. Il bilancio delle vittime si aggrava con altri 4 decessi di persone colpite dal virus, portando il totale dall’inizio della pandemia a 7.927. Il weekend appena trascorso fa registrare anche un aumento delle terapie intensive occupate, passate dalle 32 di sabato alle 39 di oggi, (due punti percentuali sopra la media nazionale), mentre i pazienti ospedalizzati non gravi diventano 625, dato in leggera risalita rispetto a due giorni fa (e ben sette punti percentuali sopra la media nazionale). Recrudescenza della pandemia che si riflette anche sull’ospedale covid di Bisceglie, dove al momento sono assistite 64 persone colpite dal virus, tra cui anche 6 bambini. Due i pazienti in terapia intensiva. A cui si aggiungono 6 pazienti ricoverati all’ospedale di Barletta, risultati positivi ma asintomatici. L’ultimo bollettino epidemiologico della Regione riporta sempre Bari e Lecce come le province più colpite dai nuovi contagi, con oltre 800 casi ciascuna; seguite da Foggia con 354, Brindisi con 275, Taranto con 255 e la Bat con 231. I pugliesi attualmente positivi al covid sono poco più di 116mila, dato rimasto praticamente immutato da sabato, grazie anche alle quasi 9mila guarigioni registratesi nel weekend.