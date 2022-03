Il gruppo consiliare del Partito Democratico, a seguito dei disagi emersi dopo la realizzazione del capolinea a Largo Ceruti, tenuto conto delle ripercussioni negative che ne derivano sulla salute dei residenti, oltre che dello stato di precaria agibilità in cui si trova l’area, a causa dei continui interventi di rifacimento del manto stradale, chiede

che venga convocato urgentemente un incontro tra l’Amministrazione Comunale e i gestori del servizio di linea (Ferrotramviaria, STP, ecc..), per valutare ipotesi alternative alla soluzione attuale e concordare tempi e modalità dello spostamento del capolinea da Largo Ceruti come, tra l’altro, già paventato dall’amministrazione in una recente dichiarazione apparsa sugli organi di informazione.