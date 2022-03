Crescono tutti i numeri dei principali indicatori della pandemia in Puglia, dove nelle ultime 24 ore si registra un aumento di contagi giornalieri, ricoveri e persone attualmente positive, mentre il virus fa altri 7 morti. La conferma arriva dal bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione che oggi, giovedì 10 marzo, segnala 4.713 nuovi casi accertati, a fronte di circa 27.800 tamponi analizzati.

Province più colpite si confermano quelle di Lecce e Bari, rispettivamente con 1.488 e 1.311 contagi, seguite da Foggia con 606, Taranto 500, Brindisi 386 e infine la Bat con 360 nuovi casi, ai quali si aggiungono quelli di 41 residenti fuori regione e 21 di provincia in via di definizione.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza Covid, tocca così quota 772.795. Peggiora purtroppo anche il bilancio delle vittime della pandemia, con altri 7 decessi in un solo giorno e che fanno salire il totale dei morti a 7.767. Brutte notizie anche quelle che arrivano dal fronte sanitario, con i ricoveri che, dopo un leggero calo, tornano a salire. I pazienti affetti da Coronavirus che si trovano in ospedale sono in tutto 572 (10 più di ieri), di cui 543 in area non critica e 29 in terapia intensiva.

Cresce anche il dato relativo ai pugliesi attualmente positivi, che superano la soglia dei 76.600, oltre 1.200 in più rispetto al precedente bollettino. Unica nota lieta è, come sempre, quella riferita ai negativizzati, che sfondano ormai il tetto dei 688mila, con quasi 3.500 guariti nelle ultime 24 ore.