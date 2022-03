La scorsa gara ha riservato alla Florigel Pallavolo Andria la seconda sconfitta consecutiva contro la capolista Bari e prima di altre due gare difficili che vedrà i falchi federiciani affrontare prima Leverano cocapolista e a seguire il Taviano per la disperata ricerca di punti salvezza.

I ragazzi per l’occasione guidati da mister Galeandro non hanno sfigurato contro una squadra costruita per il salto di categoria, giocando ogni scambio al massimo delle proprie possibilità, solo la maggiore efficacia degli avversari ed alcuni errori dei padroni di casa hanno determinato il risultato finale.

Mister Galeandro schiera per la diagonale Campanale al palleggio e Tellez opposto, di banda il capitano Caldarola e Rubino, al centro Carofiglio e Di Bari, libero Santacroce. Partono subito bene gli ospiti con gli andriesi che giocano ma non riescono ad essere efficaci, è il Bari ha conquistare il primo set con il parziale di 19-25.

Piglio diverso dei Federiciani nel secondo con un gioco frizzante che crea qualche problema in ricezione agli ospiti per il vantaggio parziale di 5 a 1. La reazione non si fa attendere con i baresi che raggiungono ai 13 la parità. Il set continua con gli ospiti che alzano il livello di gioco e conquistano il secondo con il parziale di 21 a 25.

Si riduce l’intensità di gioco dei padroni di casa con qualche errore che favorisce i baresi che prendono le redini della gara e conquistano l’intera posta con il parziale di 16 a 25.

A fine gara il Direttore Sportivo Vincenzo Cripezzi: «Era una gara difficile sulla carta ma i nostri ragazzi hanno fatto del loro meglio contro una squadra esperta e con atleti provenienti da categoria superiore. Peccato per il risultato e l’attuale situazione di classifica che non fa stare tranquilli, sarà necessario conquistare punti preziosi per raggiungere quanto prima la salvezza. Non sarà facile ma dovremo impegnarci al massimo».

Si torna in palestra per preparare la prossima gara contro il Leverano capolista per la gara fissata per domenica 12 marzo nel Palazzetto dello Sport di Leverano.

Tabellino:

FLORIGEL ANDRIA VS PALLAVOLO BARI 0–3 (19/25 – 21/25 e 16/25)

Atleti Florigel: Campanale (1), Tellez (14), Caldarola (5), Rubino (8), Carofiglio (6), Di Bari (3), Bartoli (ne), Di Sibio (ne), Santacroce (1L), Zingaro (2L). Allenatore Galeandro Dino, assente in panchina il 1° allenatore Pepe Antonio.

Punti totali 56 – Ace 3– Muri 1 – Battute sbagliate 9– Percentuale punti diretti (66%).

Classifica : 19^ giornata – Girone L del Campionato Nazionale Serie B

Leverano 36, Gioia del Colle 36, Bari 36, Campobasso 35, Grottaglie 25, Turi 27, Molfetta 22, Galatone 23, Castellana 14, FLORIGEL ANDRIA 12, Cosenza 4, Taviano 0.