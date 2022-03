“Questo non è Amore”, si chiama così la campagna di sensibilizzazione ideata dalla Polizia di Stato per accompagnare le vittime di violenza di genere in ogni fase del difficile percorso di ascolto, denuncia e protezione. In occasione della Giornata Internazionale della Donna impegno raddoppiato per la Polizia che ha scelto di scendere in piazza o nei luoghi più frequentati proprio per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Informare e garantire la centralità della vittima, spiegano dalle Questure italiane, ascoltare, proteggere e farsi carico oltre a fare rete per un’attività costante e che non può essere circoscritta all’azione negli uffici. La campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”, diventata ormai una progettualità a carattere permanente da novembre 2017, anche quest’anno ha visto le questure in prima linea. Nella BAT la scelta è stata duplice: prima di tutto un gazebo con agenti all’interno della Galleria Commerciale cittadina per distribuire volantini ed informare direttamente i cittadini. Successivamente un omaggio floreale all’interno della Questura per tutte le agenti in servizio ed alcune premiazioni per donne distintesi nell’azione di legalità. La Questura di Bari, invece, ha scelto Piazza Umberto nei pressi della Stazione Centrale, per posizionare il camper della Polizia di Stato con a bordo equipe specializzate per informare e supportare eventuali vittime oltre a raccogliere semplici segnalazioni.